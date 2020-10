Wird Christine Lagarde zur Greta Thunberg der Geldpolitik?

Geht es nach der Französin, soll die EZB künftig den Klimawandel in ihrer Arbeit berücksichtigen. Gibt es eine grüne Geldpolitik?

Ein Jahr ist es her, dass Christine Lagarde die Nachfolge von Mario Draghi an der Spitze der Europäischen Zentralbank antrat. Dass ihr erstes Jahr im Amt ein Ritt werden würde, habe sie nicht erwartet, sagte Lagarde am Donnerstag, es sei jedenfalls sehr schnell vergangen.

Sehr schnell machte Lagarde auch klar, dass sie in der Geldpolitik neue Akzente setzen will. Neben dem technischen Wandel und Fragen der Ungleichheit soll in die laufende Überarbeitung der Strategie der EZB auch der ...