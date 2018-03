Zölle haben am Ende dieselbe Wirkung wie eine Mauer

Das Polit-Credo von Donald Trump heißt Abschotten. Mexikaner will er mit einer Mauer, den Rest der Welt mit Zöllen draußen halten.

Er hat es also tatsächlich getan. Donald Trump hat angekündigt, dass die USA ab der nächsten Woche Strafzölle verhängen würden, in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium. Überraschend kommt das nicht, schon im Wahlkampf rasselte Trump mit den Ketten des Protektionismus und versprach insbesondere den US-Stahlunternehmen, dass er sie und ihre Mitarbeiter vor unfairer ausländischer Konkurrenz schützen werde. Diese und andere Versprechen trugen dazu bei, dass er zum Präsidenten gewählt wurde. Dass er die nun in die Tat umsetzt, ist nur konsequent.