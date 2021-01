Zwischen Ärmelkanal und dem Teufelsdreieck am Bosporus

Währungen sind ein mächtiges Instrument. Aber nur dann, wenn die dahinter stehende Wirtschaft die nötige Stärke aufweist.

Großbritannien und die Türkei haben kurz vor Jahresende ein umfassendes Handelsabkommen geschlossen. Da haben sich zwei gefunden, die ihr Heil außerhalb der EU suchen beziehungsweise suchen müssen. Der eine, Großbritannien, weil er nicht mehr Mitglied in diesem Klub sein will, der andere, die Türkei, weil man ihn in diesen Kreis nicht aufnehmen will.

Während die Europäer es gerne gesehen hätte, dass die Briten bleiben, weil mit ihnen ein wirtschaftsliberales Gegengewicht zum etatistisch ausgerichteten Schwergewicht Frankreich verloren geht, klopft ...