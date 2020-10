Zwischen blühenden Landschaften und unerfüllten Hoffnungen

30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung hinkt die Wirtschaft im Osten immer noch nach. Die Bilanz fällt dennoch positiv aus.

"So haben wir uns den Kapitalismus nicht vorgestellt" - ein Satz, den man in dieser oder leicht abgewandelter Form in Ostdeutschland schon bald nach der Wende von vielen Bürgern zu hören bekam. Nachdem die erste Euphorie über die Wiedervereinigung Deutschlands abgeklungen und den Niederungen des Alltags gewichen war, wurde vielen bewusst, dass das Zusammenführen zweier Länder mit diametral entgegengesetzten Wirtschaftsmodellen mit großen Schmerzen verbunden sein würde.

Das wusste auch Helmut Kohl, denn die politische Führung in der Bundesrepublik ...