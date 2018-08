Alte Machtspielestatt neuerMedienpolitik

Mediathek SN

Die Regierung will die Veröffentlichungspflicht für Unternehmen in der "Wiener Zeitung" beenden. Dadurch verliert das Tagblatt der Republik seine finanzielle Basis. Doch nicht deshalb hat es seit heute einen neuen Geschäftsführer. Sondern wegen des Wechsels der Regierung. Martin Fleischhacker (42) arbeitet seit 2002 bei der "Wiener Zeitung", die er nun retten soll. Er war früher Geschäftsführer des Seniorenbundes und Obmann der Jungen ÖVP im

Burgenland.

Der Stiftungsrat des ORF hat bereits seit Mai einen neuen Vorsitzenden. Norbert Steger ist zuvor vor allem durch sein kritisches Verhältnis gegenüber Politikjournalisten und der Rundfunkgebühr aufgefallen. Der 74-Jährige soll den ORF in eine sehr bedrohlich wirkende Medienzukunft geleiten.

Er war einst der erste Vizekanzler aus den Reihen der FPÖ.

Das heute vom FPÖ-Strategen Herbert Kickl geführte Innenministerium hat seit Regierungsantritt bis Jahresmitte um 1,26 Millionen Euro den Polizeidienst beworben. Drei Viertel dieser Summe landeten bei den Wiener Boulevardblättern "Österreich", "Heute" und "Krone" bzw. ihren Radio- und Online-Ablegern.

Vor drei Monaten erntete Gernot Blümel für die Medienenquete viel Wohlwollen aus der Branche. Der Minister lobte seine Veranstaltung derart, dass er "nie zuvor in Österreich so einen tiefgehenden Diskurs" zum Thema erlebt habe. Er versprach zügiges Weiterarbeiten.

Das geschieht offensichtlich. Die Prioritäten sind nur anders als damals erhofft. Statt Presseförderung und Rundfunkgebühr endlich neu zu organisieren, werden parteiliche Einflusssphären gesichert.

Das ist keine neue Medienpolitik, sondern sind alte Machtspiele.