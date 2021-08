Bild TV setzt auf Patschenkino mit Digitalverstärker

Europas größte Boulevard- marke attackiert mit "Viertel nach Acht" traditionelle Fernsehsender in ihrem Hauptabendprogramm.

Seit 22. August gibt es rund um die Uhr Bild TV als klassischen Fernsehsender. Ob das jetzt "Zurück in die Zukunft" oder "Vorwärts in die Vergangenheit" bedeutet, bleibt Geschmackssache. Tatsache ist, dass dies niemand unter "Online first" vermutet hätte, der 2006 für Axel Springer ausgegebenen Multimedia-Strategie.

15 Jahre später gilt das einst größte Zeitungshaus als führender Digitalverlag Europas. Der Konzern hat dabei zahlreiche Printtitel abgeworfen, um mit "Welt" (das Qualitätsblatt) und "Bild" (die Boulevardgröße) zwei journalistische Marken neu ...