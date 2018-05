Ein Aufstiegsfest und der Abgrund am Küniglberg

Der ORF hat die erwarteten Channel Manager und Chefredakteure bestellt. Der Nabelschau folgt eine Informationsinnovation.

Facebook-Freunde hätten ihn wissen müssen - den Tag der Verkündigung von Matthias Schrom als Chefredakteur von ORF 2. Er lud seit Wochen zum "Aufstiegsfest" am Abend des 25. Mai. Es galt offiziell der Rückkehr von Wacker Innsbruck in die Fußball-Bundesliga. Doch die Doppeldeutigkeit zum seit 2017 immer wieder kolportierten Aufstieg des DJ Schromsky am Küniglberg war offensichtlich.