Was für den ORF gut ist, muss nicht zwangsläufig gut für Österreich sein. Vor allem nicht, wenn es die Marktdominanz verstärkt.

Nun also Ö-Tube: Die VP packt im Wahlkampf aus, was sie als Regierungspartei in der Schublade versenkt hat. Denn die von Gernot Blümel veranstaltete Medienenquete, die sein Vorgänger Thomas Drozda nicht mehr zustande gebracht hatte, bewirkte in Sachen ORF auch ...