Wer das EU-Viertel in Brüssel auf der Rue de la Loi Richtung Innenstadt verlässt, kann das bunte, eine ganze Fassade bedeckende Wandgemälde gar nicht übersehen. Über 580 Quadratmeter zieht sich der Slogan: "The Future is Europe". Den EU-Skeptikern mag das Provokation sein, den EU-Befürwortern Versprechen. Realisten fragen sich: Die Zukunft ist Europa? Wirklich wahr?