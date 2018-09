Mein Europa SN

Nördlichstes Norwegen, Kirkenes, ich stehe am Grenzübergang zu Russland. Gern möchte ich hinüber ins Land der Zaren und ihrer Nachfolger, nach Murmansk oder St. Petersburg, aber Schranken, Metallzäune und Grenzwachen verwehren den Zutritt. Ohne Visum geht gar nichts, das müssen sich alle, die aus der EU kommen und hier über die Grenze wollen, mühevoll vor ihrer Reise besorgen, während zwischen Spanien und Skandinavien mehrere Tausend Kilometer die grenzenlose Reisefreiheit herrscht.

Ich befinde mich in Narva, im nördlichen Estland. Zwei gewaltige mittelalterliche Burgen stehen sich nur getrennt vom Fluss Narva gegenüber: die eine in Estland, die andere in Russland. Die Besucher beider Festungen winken einander zu, aber die Hand geben können sie sich nicht, denn dazu bräuchten sie ein Visum. Viele Russen leben in Estland, viele Esten sprechen Russisch - die Sprache verbindet, aber auch hier steht der Eiserne Vorhang.

Mit meinen estnischen Freunden fahre ich im Auto 2000 km von Bad Ischl über Tschechien, Polen, Litauen, Lettland nach Pärnu in Estland, also über fünf Länder Europas, ohne Visa, ohne eine einzige Grenz- oder Passkontrolle! Die große Freiheit des Reisens verdient schon allein das Ja zur EU!