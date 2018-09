Ein Weg bis Alpha Centauri

Mein Europa SN

Ich habe mich in meiner Jugend und auch heute in der Welt herumgetrieben - USA per Autostopp und Mietwagen, Inter Rail Reisen und später einige Fernreisen später. Da ich nicht kontaktscheu bin traf ich natürlich viele Leute. Auf die Frage wo ich herkomme antwortete ich immer: "Aus Österreich". Ich tue es immer noch. Nicht wegen meines Alters, sondern weil ich mich als Österreicher fühle und es gerne bin. In erster Linie und dann erst als Europäer. Mir liegt es fern Nationalist oder sagen wir Patriot zu sein aber ich habe das Gefühl, dass wenn man heute nicht "glühender Europäer" ist gleich ins rechte Eck gerückt wird oder verwundert angesehen wird. Europa ist ein Kontinent auf dem Weg zu einer politischen und wirtschaftlichen Einheit. Da aber das nationale Hemd vielen europäischen Politikern näher ist als der europäische Rock ist, ist dieser Weg sehr lang. Man könnte sagen so lang wie der Weg von der Erde nach Alpha Centauri.