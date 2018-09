Erasmus für Erwachsene

Mein Europa SN

Die Austauschprogramme der Europäischen Union sind ein großartiger Erfolg für das Kennenlernen und die folgenden Kontakte auf europäischer Ebene. Was sich für Jugendliche für die persönliche Erweiterung der Perspektive positiv erweist, kann auch für Erwachsene erfolgreich eingesetzt werden. Ein EU-Betriebspraktikum erweitert im Rahmen von berufspädagogischen Bemühungen den Horizont. Für den Einzelnen ergibt sich die Möglichkeit, in einem EU-Bildungsprogramm eine Institution bzw. ein Unternehmen für eine bestimmte Zeit kennenzulernen und im Rahmen der Möglichkeiten mitzuarbeiten. Für mich war der Einblick in ein deutsches Kultusministerium, in eine Abteilung meines persönlichen pädagogischen Interessengebiets, eine Chance, über den Tellerrand zu blicken.

So manche interne Kritik erweist sich im Vergleich als relativ und bewirkt wiederum Motivation für eigenes Engagement im persönlichen beruflichen Umfeld. Erasmus sollte, zumal jetzt im EU-Budget kräftig erhöht, vermehrt von Erwachsenen genutzt werden.