Europa - ein schönes Land

Mein Europa SN

Neulich in Übersee. Beim Anstehen an der Museumskasse die freundlich interessierte Frage, woher ich denn käme. Die Antwort "I am from Austria" löst pure Verzückung in den höchsten Tönen aus. "O how wonderful. Wie schön. Da waren wir schon. Besonders gefallen hat es uns in Sydney

und in Melbourne. Und die großartige Landschaft. We just love kangaroos and the cute little koa…".

Stopp. Ich unterbreche erheitert den Schwall der Begeisterung. Passiert mir ja nicht zum ersten Mal. Höflich, aber bestimmt korrigiere ich die Verwechslung: "Nein, nicht Australia, AUSTRIA. EUROPE."

Ein schuldbewusst verlegenes Lächeln der weltgewandten Dame und dann der schöne Satz: "Of course, I know, Europe is also a wonderful country!" Natürlich, ich weiß schon, Europa ist ebenfalls ein ganz wunderbares Land! Diesmal kein Widerspruch meinerseits. Der Meinung bin ich nämlich auch.