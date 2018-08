Europa lehren und lernen

1965, Bundesrealgymnasium Graz, Deutschschularbeit im Rahmen des Europäischen Aufsatzwettbewerbes. Thema: "Ist Europa nur ein geographischer

Begriff oder ist es mehr: eine geistige, eine kulturelle Einheit?"

Keine Ahnung, was genau ich geschrieben habe. Jedenfalls irgendwas über künftige "Vereinigte Staaten von Europa". Diese schöne Vorstellung hat sich nämlich damals in meinen Kopf eingenistet. Angeregt durch unseren Deutschprofessor, der die ganze Klasse in ein paar Vorbereitungsstunden für die Vorzüge einer Europäischen Staatengemeinschaft als Garant für ein friedliches Zusammenleben begeistern konnte. Der Mann hatte im Krieg ein Bein verloren, also wusste er, wovon er sprach, das spürten wir instinktiv. Und zumindest bei mir wirkt seine Überzeugungskraft immer noch nach. Manchmal frage ich mich allerdings, ob ihm die europäische Realität von heute wirklich gefallen würde.

Trotzdem: Begeisterung für Europa muss man lehren und lernen. Und man kann nicht früh genug damit anfangen.