Freude über freie Grenzen

Nahezu täglich müssen sich Autofahrer im Rückstau vor den Grenzkontrollen am Walserberg in Geduld üben. Mittlerweile dürfte schon ein gewisser Gewöhnungseffekt eingetreten sein. Freie Grenzen? Das hat man uns in der Europäischen Union versprochen. Noch in guter Erinnerung ist eine Aktion Anfang der 1990er-Jahre noch vor dem offiziellen Beitritt Österreichs, mit der Autofahrern ein Vorgeschmack für "freie Grenzen" vermittelt werden sollte. Wer bei der Grenz- und Zollkontrolle eine Plakette mit dem grünen Aufdruck EU aus dem Fenster hielt, wurde von den Grenzbeamten meist durchgewunken. Ein war ein herrliches Gefühl, als Salzburger bzw. Österreicher demnächst so richtig dazu zu gehören.

Jetzt befinden wir uns schon zwei Jahrzehnte lang in der Europäischen Union und die Grenzen sind seit geraumer Zeit meist dicht. Kontrollen angesichts illegaler Migration und länderübergreifender Kriminalität mögen manche sinnvoll empfinden, für das Zusammengehörigkeitsgefühl erscheinen sie in dieser Form kontraproduktiv. Das hilft auch eine EU-Plakette am Auto nicht viel.