Punktesieg für Europa

Einst in den 1980er-Jahren bestiegen wir Pinzgauer Gymnasiasten den Reisebus, um die bayerische Hauptstadt München zu beehren. Technisches Museum und so. Voll spannend, den ganzen Tag. Denn dort, am pulsierend-pumpenden Puls der Welt, eröffnete sich uns in der Innenstadt nach dem Museumsbesuch die kulinarische Welt der Neuzeit - McDonald's. Das war schon ein Erlebnis, dieser erste Biss in ein labbriges Laiberl namens "Royal mit Käse", begleitet von öldurchweichten Pommes. Kulinarische Wagnisse dieser Art kannten wir höchstens von der Imbissbude am heimischen Mittersiller Marktplatz ("Wiischdl Fred").

Jahre später ging es beruflicherweise über den Atlantik. Und wenn'st schon einmal im Big Apple bist, kehrst halt auch beim Mäcki ein. Royal gibt es dort keinen, aber dafür den Quarter Pounder. Auch dieser erste Biss in diesen batzweichen Viertelpfünder blieb lang in Erinnerung. Das Fazit: Europas Burger hatte, wenngleich auf bescheidenem Niveau, den Punktesieg beim Geschmack davongetragen.