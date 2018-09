Österreich zahlt derzeit pro Jahr rund 2,8 Milliarden in das EU-Budget ein. Aus Brüssel zurück kommen davon wieder auf direktem Weg knapp zwei Milliarden. Der größte Teil davon geht an die Landwirtschaft (1,36 Milliarden) und in den Bau neuer Autobahnen und Bahnlinien (380 Millionen). Auch Salzburg erhält Geld aus den EU-Töpfen. In den vergangenen Jahren waren es für mehr als 300 verschiedene Projekte mehr als

30 Millionen Euro.