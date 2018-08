Wie die EU ein Modell wird

Ausdrücklich ist vom Amerikanischen Traum zum ersten Mal 1931 in einem Buch des US-Historikers James Truslow Adams die Rede gewesen. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten sollte jeder seines Glückes Schmied sein und vom Tellerwäscher zum Millionär aufsteigen können. Vom Chinesischen Traum spricht neuerdings Präsident Xi Jinping. Das ist das Versprechen, dass möglichst viele Menschen an der Moderne teilhaben und das Land für die ganze Welt zum Reich der Mitte wird.

Und der Europäische Traum? Den hat ausgerechnet ein Amerikaner, der Ökonom Jeremy Rifkin, skizziert. In seinem vor eineinhalb Jahrzehnten erschienenen Buch stellt er den Europäischen Traum als Gegenstück zum Amerikanischen Traum dar: In den USA konzentriert man sich sehr auf das materielle Vorankommen; in Europa hat der Staat auch eine soziale Verantwortung. Amerika setzt gern auf einseitige Machtausübung; Europa betont die globale Kooperation. Amerikaner glauben gern an unbegrenztes Wachstum; Europäer denken eher an eine nachhaltige Entwicklung.

Welcher Traum passt besser in die vernetzte Welt? Welcher ist globalisierungsfähig? Die Staaten des Schwarzen Kontinents haben sich in der Afrikanischen Union neu organisiert. Die AU ist, was Ideen und Institutionen betrifft, der Europäischen Union nachgebildet.