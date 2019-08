Brauchen unsere Enkel noch Insekten?x

Diese Frage stelle ich mir seit geraumer Zeit. Warum? Weil mir heuer bewusst wurde, dass einige meiner Gemüsepflanzen und Blüten nicht mehr bestäubt wurden und keine Fruchtansätze mehr bildeten. Das hatte ich bis jetzt so noch nie erlebt. Etliche Fragen kamen mir in den Sinn: Müssen wir bald zu Bestäubungspinseln greifen? Fliegen bald Minidrohnen um Pflanzen und Blüten? Wann habe ich zuletzt einen Marienkäfer oder eine Libelle gesehen? Wie können wir diese drohende Katastrophe verantworten? Wie ernähren wir uns in Zukunft? Wir können nicht mehr wegschauen, wir müssen aktiv werden - die Zeit rennt! "Erst stirbt die Biene, dann der Mensch", lautet ein Slogan - die Bedrohung wird sichtbar und kommt langsam, aber doch in den Köpfen an. Wie lang will Österreich noch zuwarten und zuschauen? Ich fordere ein Volksbegehren!