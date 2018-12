Der allerschönste Weihnachtsbaum

Meine Kindheit verbrachte ich mit neun Geschwistern in Maria Alm. Mein Vater war Liftangestellter, und meine Mutter verdiente ein Zubrot mit ein paar Privatzimmern. Der Christbaum war für beide etwas Besonderes. Einige Wochen wurde dafür jeden Abend still und leise etwas gemacht. Es wurden die Zuckerringe, Windbäckereien mit Bändern versehen. Die Besonderheit für den Christbaum waren die hohlen großen Schokofiguren wie ein Teddy, ein Engel und natürlich durften die Tautropfen aus Gelee in den Netzsäckchen nicht fehlen. Wir versuchten jeden Abend etwas zu erblicken, schauten durch das Schlüsselloch, aber sahen nichts. Als wir am Heiligen Abend die Stube betreten durften, strahlten unsere Augen. Jeder bekam sein Päckchen. Der nächste Blick galt den Schokofiguren. Sie wurden von uns Älteren sofort gezählt, ob zehn Stück je Sorte am Baum hingen. Verlor der Baum dann langsam die Nadeln, wurde er abgeräumt, die Süßigkeiten wurden korrekt aufgeteilt. Sollte einer von uns vorher schon so eine schöne Schokofigur gegessen haben, musste er es ehrlich zugeben, und er bekam diese nicht mehr. Dann mussten wir wieder auf unseren Weihnachtsbaum ein Jahr warten.

Anzeige