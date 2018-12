Klingeln über geheime Wege

Welch Segen für ein Kind, am Heiligen Abend zwei Mal Weihnachten samt Bescherung feiern zu dürfen! Zuerst zu Hause mit Mama, Papa und dem Bruder - und dann noch einmal bei den Großeltern. Beide Feiern begannen mit dem Ertönen der Glocke, die (wie man sich als Kind ja sicher war) nur von Engelshand geläutet werden konnte. Dabei hatten sich alle Erwachsenen heimlich eine ziemliche Mühe damit gemacht, die Glocken so unauffällig wie möglich bimmeln zu lassen. Der Papa kam auf die Idee, sich eine Musikkassette zu schnappen, ein wenig Stille aufzunehmen und dann das helle Läuten. Was für erstaunte Kindergesichter, als das Geräusch kam! Immerhin standen die Erwachsenen ohne Glocke in der Hand im Zimmer. Und bei den Großeltern? Da hat sich der Opa damit abgemüht, von einer Glocke im Wohnzimmer einen dünnen Faden in die Küche zu spannen. Oben, entlang der Decke, bis hinüber zum Fenster. So konnte er in die Nacht spähen, nach dem Christkind Ausschau halten und dabei unentdeckt den Ton erklingen lassen.