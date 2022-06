Blatter und Co. sind nur Spitze des Eisbergs

Hüter des Weltsports müssen sich zu oft vor Gericht verantworten.

Gespannt dürfen wir bis zum Urteil am 8. Juli das Schauspiel in der Schweiz rund um die früheren Herrscher des internationalen Fußballs verfolgen. Immer mehr Hintergründe werden rund um Ex-FIFA-Boss Joseph Blatter und den ehemaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini in dem seit 8. Juni laufenden Gerichtsprozess in Bellinzona ans Tageslicht kommen. Hoffentlich. Sicher gespickt mit skurrilen Aussagen und Ansichten. Fix ist, dass ein Sittenbild gezeichnet werden wird, das wir seit Jahren kennen: Machtgelüste ausleben, gepaart mit Realitätsverweigerung und fehlendem Rechtsbewusstsein. Und ...