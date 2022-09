Das Ende der Zurückhaltung im Sport

Forderung nach mehr Geld für Vereine ist gerechtfertigt. Wo sind Konzepte?

Spät, aber doch hat sich am Freitag die Bundes-Sportorganisation (BSO) zu den Auswirkungen der Energiekrise als Vertreter der insgesamt 15.000 Sportvereine in Österreich gemeldet. Kultur oder Wirtschaft dagegen haben sich wie berichtet schon längst in Stellung gebracht.

Es gilt, ein Konzept zu finden, wie in Zeiten der enormen Energiekostensteigerungen der Breitensport - vor allem für Kinder und Jugendliche - ab Herbst durchgeführt werden kann. Wird es dunkle Tennishallen ohne Licht geben? Wird das Schwimmen in ungeheizten Hallenbädern zur ...