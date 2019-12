Einmal hier einen großen Torrausch, dann gleich dort im neuen Verein. Das Geschäftsmodell Fußball legt ein rasantes Tempo hin. Schlag nach bei Erling Haaland.

Von älteren Menschen (der Autor nicht ausgenommen) wird in beharrlicher Regelmäßigkeit ausgesprochen, was von vielen als zweite Lebensphase interpretiert wird: "In jungen Jahren ist die Zeit viel langsamer verlaufen. Heute vergehen die Jahre spürbar zu schnell."

Dem stimmt ...