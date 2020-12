Das sagen uns die heimischen Stars

Viel Aufregung herrschte dieser Tage um unsere Sporthelden. David Alaba ist natürlich zu Österreichs Fußballer des Jahres gekürt worden. Ex-Skisuperstar Marcel Hirscher hat in einem seiner wenigen TV-Auftritte bei Servus TV bekannt gegeben, doch nicht in den Weltcup zurückkehren zu wollen. Außerdem gab er interessante Einblicke in sein "neues Leben" - etwas, was beim Annaberger doch erstaunlich war. Die Öffentlichkeit giert offensichtlich in angespannten Zeiten nach Meldungen über Hirscher und Co. Ist es Ablenkung vom Alltag? Ist es das Interesse, ...