Coronapandemie, Ukraine-Krieg - was kann der Sport als Gegenpol liefern?

Ein Virus und Kriegsängste haben die Gesellschaft gehörig durchgerüttelt. Aus einem Leben im Wohlfühlmodus ist ein unsicheres Dasein geworden, das bei vielen vor allem Zukunftsängste ausgelöst hat.

Was kann der heimische Sport als Gegenpol in diesen unsicheren Zeiten liefern? Das System Sport ist mehr gefordert denn je. Denn der Breitensport mit viel Bewegung kann in angespannten Zeiten die erwünschte Ablenkung und Abwechslung bieten. Das heißt auch, dass die Basis - die 15.000 österreichischen Vereine - gefordert ist. Konzepte ...