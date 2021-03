Der Blick in die Glaskugel macht Spaß

Bei Spekulationen wächst das Fußballgeschäft in Europa zusammen.



Mit Abstand SN

Es braucht nur eine Trainerentlassung und dann gerät das gesamte System in Unordnung. Für Fußballmanager und Journalisten ist es Zeit, einen Blick in die Glaskugel zu werfen. Das macht Spaß. Auf der einen Seite die Berater, die bewusst Gerüchte streuen, um auf ihre Vertragspartner aufmerksam zu machen. Auf der anderen Seite die hinter die Kulissen blickenden Journalisten, die noch am Tag ihrer erscheinenden Geschichte zumeist recht haben - bis der Tag der Entscheidung kommt, dann rückt das Ende der Prognosen ...