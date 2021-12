Der "kleine" Olympiaboykott bewirkt zu wenig Einsicht

Ist der diplomatische Boykott einiger Nationen für die Olympischen Spiele in Peking 2022 mehr als ein Symbolakt? Zweifel sind angebracht.

Nach den USA werden auch Kanada, Australien und Großbritannien keine diplomatische Abordnung zu den Olympischen Winterspielen im Februar in Peking entsenden. Hintergrund sind der Genozid in der autonomen Region Xinjiang und andere Menschenrechtsverletzungen. Trotz Chinas Drohung - vor allem gegen die USA -, dass "sie einen Preis für ihr Fehlverhalten bezahlen werden". Gemeint sind wohl Einschränkungen in den Handelsbeziehungen. Außerdem sei es eine "Verhöhnung des olympischen Geistes", meinte Chinas Führung. Weitere Nationen werden diesem "kleinen" Olympiaboykott folgen, da braucht es ...