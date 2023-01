Der Skisport lebt in Österreich. Und wie.

Was ist nun zu tun nach der Euphorie in Kitzbühel, Schladming und am Kulm?

Allen Skeptikern zum Trotz hat der Skisport in Österreich in den letzten Tagen wieder neue Maßstäbe gesetzt. Im SN-Onlineranking haben Ereignisse in Kitzbühel oder Schladming fast alle Top-Plätze eingenommen. Kitzbühel war aber nicht nur Adabeis und Sternchen beachtenswert, die Gamsstadt begeisterte mit den drei Rennen wie berichtet die 85.000 Fans. Bei den Nachtbewerben von Schladming saßen jedes Mal weit über 1,3 Millionen TV-Zuschauer lange vor den Fernsehgeräten und zitterten mit Manuel Feller und Co. mit. Erstaunlich war dabei: ...