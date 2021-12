Der Teufel liegt nicht nur im Detail

Viele Weltsportarten wirken überreglementiert. Das beweisen das Wirrwarr in der Formel 1 und die Auslosungspanne im Fußball. Was muss sich ändern?

Einmal musste es so kommen. Die Überregulierung in einigen Weltsportarten führte zuletzt zu Skurrilitäten. In der Formel 1 kennen wir erst Tage danach fix den Weltmeister, weil das komplexe Reglement sich selbst überholte. Etwas, wovor Experten schon lange gewarnt haben - sie meinten immer wieder: "Lasst sie einfach rennfahren."

Und so machten die Artikel in der Disziplinar- und Rechtsordnung des Internationalen Automobilsportverbandes FIA die Runde: Artikel 10.3.1a (Einspruchsfrist von 96 Stunden) und Probleme rund um den Artikel 48.13, ...