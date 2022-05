Der WM-Euphorie folgte in Saalbach der Ski-Kater

Typisch Sportland Österreich. Am Anfang steht bei einer Großveranstaltung pure Vorfreude, dann beginnt meist der Hürdenlauf. Warum nur?

Es war nur ein Nebensatz, den Saalbachs WM-Chef Bartl Gensbichler im SN-Gespräch diese Woche fallen ließ. Aber dieser hatte es in sich: "Wenn wir uns hier tatsächlich von der WM verabschieden müssten, wäre es für den Sport insgesamt in Österreich ein Wahnsinn." Ausgerechnet die Saalbacher, die in den vergangenen Jahren im Weltcup regelmäßig für schwächelnde Austragungsorte eingesprungen sind und bewiesen haben, dass sie in kürzester Zeit Ersatzrennen aufstellen können.

Der Ausstieg der Pinzgauer als Veranstalter der Ski-WM 2025 ...