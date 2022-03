Der Zopf muss auf jeden Fall sitzen

Wales' Superstar Gareth Bale hat so seine Marotten. Das wirkt erstaunlich.

Es war auffallend. Nach dem 2:0 durch den Waliser Gareth Bale am Donnerstag im WM-Play-off gegen Österreich ging nach dem Treffer der erste Griff des Real-Legionärs vor grölenden Fans in seinem Heimstadion von Cardiff ans Herz - aber gleich in der nächsten Bewegung wurde der typische Haarzopf gerichtet. Man will ja für die Kameras artgerecht auftreten. Sein Markenzeichen wurde an diesem Tag zum Siegessymbol. Erst später sollten Schimpftiraden gegen seine Kritiker in Spanien folgen.

Nach dem Spiel, als ...