Die Argusaugen müssen bleiben

Der Sport ist zu oft Nährboden für politische Machtgelüste.

Und täglich grüßt das Murmeltier im Weltsport. Wenn es in entscheidende Phasen um ein Sportgroßereignis geht, dann geloben alle Besserung und spielen perfekte Bedingungen vor. Ohne Rücksicht auf klare Faktenbelege von Kritikern. Die Mächtigen zeigen deshalb wenig Einsicht, auch wenn der Druck wächst.

So gesehen diese Woche rund um die Auslosung für die viel kritisierte Fußball-WM ab November in Katar. So berichtete der Präsident des Weltfußballverbands, Gianni Infantino, dass sich bei den Arbeitsbedingungen vieles zum Guten geändert habe. ...