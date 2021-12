Die Bewegungslust wird mit seltsamen Regeln ausgebremst

Sport im Jahr 2022? Wie wird das möglich sein? Auf alle Fälle gilt es in Pandemiezeiten, Teile der Covidverordnung noch einmal verhältnismäßig anzupassen.

Die Vorfreude war groß. Endlich einmal zu Silvester etwas Vernünftiges mit entsprechender Bewegung tun. So als Vorgeschmack auf gute Vorsätze für das neue Jahr. Die Teilnahmegebühr für einen Silvesterlauf war schon abgebucht. Dann kam die Absage - so wie es viele ähnliche Veranstaltungen in Österreich wegen der aktuellen Coronaverordnungen machen mussten. Denn Zusammenkünfte von mehr als 25 Personen ohne zugewiesene Sitzplätze im Freien sind demnach nicht erlaubt.

Hinter vorgehaltener Hand berichten viele verunsicherte Veranstalter im Land, dass es ...