Die Großen werden zu oft pardoniert

Der Dopingbann Russlands bei Olympia und der Fußball-WM ist eine Farce.

Die Kleinen werden im internationalen Sport hart bestraft. Die großen Nationen kommen glimpflich davon. So ist der diese Woche von Sportrichtern und dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) ausgesprochene Dopingbann Russlands bei Sport-Großveranstaltungen einzuordnen. Der Skandal liegt auf der Hand: Aus einer vierjährigen Sperre wegen nachgewiesenen systematischen Staatsdopings wurde ein zweijähriger Bann - von den Sommerspielen in Tokio 2021 bis hin zu den Winterspielen in Peking und der Fußball-WM in Katar, beide Großereignisse sind im Jahr 2022 terminiert. Wobei "Bann" übertrieben ...