Zwei Londoner Vereine spielten ein Fußball-Finale in Aserbaidschan. Nicht vorherzusehen, aber noch kein Skandal. Der lag schon einige Zeit zurück.

Viele Eindrücke beim Europa-League-Finale in Baku diese Woche zwischen Chelsea und Arsenal waren gespenstisch. Eines Finales in einem prestigeträchtigen Fußball-Bewerb unwürdig. So wenig Stimmung unter den Fans, dass jeder die Zurufe von Trainer und Spielern hören konnte. Wie bei einem ...