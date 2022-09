"Die Mächtigen müssen sich fürchten"

Im Schatten von Katar 2022: Der Fußball braucht eine Neuordnung.

Die kürzlich veröffentlichten Aussagen eines sichtlich genervten Ex-Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß zur viel kritisierten Fußball-WM in Katar wirken zynisch und verstörend zugleich. Die Äußerung, dass durch Aktivitäten wie die WM die Arbeitsbedingungen vor Ort besser würden, ist wohl nur finanziellen Verstrickungen des FC Bayern mit Klubsponsor Qatar Airways geschuldet. Arbeiter, die in Katar für die WM schuften mussten, erzählen von menschenunwürdigen Bedingungen und oft zurückgehaltenen Bezahlungen. Die Verirrungen gehen weiter: So erzählte der Botschafter Katars in Deutschland, Abdulla Mohammed al Thani, ...