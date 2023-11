Abramowitsch und Co. zeigen, wie sich die Topklubs die Fußballwelt aufteilen.

Das Financial Fairplay des Europäischen Fußballverbands UEFA hat die Spitzenclubs von Milliardären und Scheichs gehörig in die Bredouille gebracht. Einfach gesagt: Seit seiner ersten Anwendung in der Saison 2014/2015 darf ein Klub nicht mehr ausgeben als er einnimmt. So weit, ...