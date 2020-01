Die Sport-Verantwortlichen in der neuen Regierung haben vor allem eine große Baustelle: Es gilt im Land eine Bewegungskultur zu schaffen.

Diesen Satz haben viele nach dem Vorliegen des neuen Regierungsprogramms am häufigsten gehört: "Jetzt muss das Programm, in dem dem Sport sechs Seiten gewidmet sind, möglichst zügig mit Inhalten belebt werden". In der Tat. Papier ist geduldig. Natürlich können in ...