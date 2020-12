Die "Zeit danach" im Sport braucht Gehirnschmalz

Bis Weihnachten bleibt der Sport stark eingeschränkt. Jetzt gilt es Ideen und Projekte für die sportliche Zukunft zu kreieren. Wer macht den Anfang?

Jammern hilft nicht. Natürlich schmerzt es, wenn der Sport bis 24. Dezember auf Schmalspurbetrieb heruntergefahren bleibt. Die Bewegungseinheiten in Coronazeiten als Zeitvertreib werden sich weiter auf ein eher einsames Nordic Walking, Jogging, Langlaufen oder Eislaufen beschränken müssen. Bewegungshungrige müssen in den Startlöchern scharren und warten, bis sie beispielsweise die Tennishallen mit dem Racket bevölkern dürfen. Auch Turnübungen werden inzwischen nur per Video über die Bildschirme flimmern. Die Skiausrüstung ruht bis zum Stichtag im Keller. Noch.

In knappen Worten ...