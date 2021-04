Dürfen Sportstars Schwäche zeigen?

Das Hadern mit Corona und Motivationsproblemen ist entbehrlich.

Endlich tritt Dominic Thiem wieder auf der großen Tennisbühne an. Sein viel beachtetes und oft diskutiertes Comeback feiert der 27-jährige Niederösterreicher ab Sonntag beim Masters-1000-Turnier in Madrid. Thiem ist zurück nach Motivationsproblemen und Zweifel über seine Zukunft. Sein US-Open-Sieg im Vorjahr habe ihm einen Lebenstraum erfüllt, dann sei er in ein tiefes Loch gefallen. Saft- und kraftlos. Ohne Energie. Das Leben in einer Blase und keine Zuschauer hätten ihm den Rest gegeben, sagte Thiem. Noch dazu würden die Veranstalter ohne ...