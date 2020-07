Bei vielen Fußballclubs steht das finanzielle Konstrukt auf tönernen Beinen.

Ein österreichischer Fußballverein in der höchsten Liga ist ein filigranes Gebilde. 2144 heimische Fußballvereine (Stand Ende 2019) gibt es, zwölf in der Bundesliga - und einer davon könnte aktuell stolpern: Beim SV Mattersburg war die in einen Bilanzskandal verwickelte Commerzialbank ...