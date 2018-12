Ein sportlicher Vergleich unserer Skihelden geht ins Leere

Die Diskussionen sind nach dem 63. Weltcupsieg von Marcel Hirscher entbrannt: Wie viel braucht es, um der/die Erfolgreichste in Österreich zu sein?

Es hätte diese Woche zu einem Gigantentreffen in Saalbach-Hinterglemm kommen können. Am Ende gab es nach dem Weltcup-Slalom kein Gemeinschaftsfoto zwischen Annemarie Moser und Marcel Hirscher. Wie traurig. Dieses Bild hätte eine Veröffentlichung verdient und wäre ein Nachweis für die Ski-Ewigkeit.

Zuvor hatte der Annaberger nach dem Slalom-Triumph - dem ersten in seinem Heimatbundesland - mit 63 Weltcup-Siegen den Rekord der Landsfrau übertroffen, die es auf einen Sieg weniger in ihrer Karriere gebracht hatte. Und Hirscher wird noch weiter siegen. Egal wie lange er noch fährt. "Wenn Marcel so weiter macht, dann kann er auch die Allzeitbestmarke von Ingemar Stenmark mit 86 Siegen erreichen," sprach Österreichs Jahrhundertsportlerin im Zielraum. "Das ist wahnsinnig wertschätzend von Annemarie, das freut mich extrem", sollte der 29-Jährige antworten.

Postwendend nach den meisten Siegen, die je ein österreichischer Skifahrer erreichen konnte, sind die Diskussionen entbrannt: Wer ist die/der Erfolgreichste aller Zeiten in heimischen Gefilden? Kann man die Siege, erzielt in unterschiedlichen Zeiten vergleichen? Klare Antwort: Nein, das kann und soll der geneigte Skifan nicht. Auch wenn man die Statistik zu Rate zieht: Denn da hat die Skilegende Moser für 62 Siege nur 174 Weltcup-Rennen gebraucht. Hirscher hält nach 230 Starts bei 63 Podestplätzen ganz oben. Außerdem fehlte mit dem Super G eine ganze Disziplin für die Speed-Königin Pröll, die 36 Abfahrtssiege in ihrer Weltcup-Karriere feiern durfte. Dafür fehlte in der damaligen Ski-Epoche die Dichte, es gab nur eine Handvoll Siegläufer.

"Das war alles zu seiner Zeit", würde "La Pröll", wie sie von franzözischen Medien in ihrer besten Zeit genannt wurde, sagen und ergänzen: "Ich lebe nicht in der Vergangenheit, sondern ich bin einfach begeistert, was Marcel heute bei dieser Dichte im Skisport leistet".

Nur in zwei Fällen darf ein Vergleich zwischen den beiden erlaubt sein: Den Druck von außen, den Marcel Hirscher und Annemarie Moser ertragen müssen und mussten. Hirscher, im Gesamtpaket wohl der professionellste Athlet, den die Szene je gesehen hat, zeigt trotz der Erwartungshaltung einer ganzen Nation, dass er unbeugsam seinen Weg geht. Moser hat dieser Tage gegenüber den SN erzählt, wie groß der öffentliche Druck war, als sie einmal die Skimarke wechseln wollte: "Ein ganzer Ort hat damals befürchtet, dass in Altenmarkt Jobs verloren gehen", erinnert sich die Kleinarlerin im Interview, das am 12. Jänner zum Auftakt der Leonidas-Sportlerwahl erscheint.

Fix ist auch: Beide sind Ski-Helden für die Ewigkeit. Wobei Moser den Begriff "Helden" gar nicht so gern hört. "Ich fühle mich nicht als Heldin, denn nur die Öffentlichkeit hat mich zu einer Heldin gemacht. Ich konnte nur besser Skifahren als andere". Wie Hirscher.