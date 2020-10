Ein vernachlässigtes Sportbudget hat fatale Folgen

Auf den ersten Blick wirkt alles in Ordnung: Obwohl es in den Budgetunterlagen von Finanzminister Gernot Blümel nur eine Randnotiz war, die es nur kurz in die Budgetrede schaffte, ist die allgemeine und besondere Sportförderung für 2021 im Vergleich zu diesem Jahr um zwölf Millionen auf 153 Millionen Euro gestiegen. Das lässt sogar die sonst regierungskritische Bundessportorganisation Sport Austria positiv innehalten. Dennoch bleibt die Angst um die österreichweiten 15.000 Sportvereine, dass die Coronapandemie sie in die Knie zwingen könnte. Sport- ...