Einmal Messi live auf die Beine schauen

Salzburg freut sich auf Barcelona. Doch es gibt noch offene Fragen.

Kommt er? Oder kommt er nicht? Lionel Messi ist der Superstar, auf den alle in Salzburg am 4. August beim Testspiel von Red Bull Salzburg gegen den großen FC Barcelona warten. Die Hoffnung, dass der Dribbelkünstler aus Argentinien nach seinem Sieg bei der Copa America und dem anschließenden verdienten Urlaub ins Stadion Wals-Siezenheim kommt (wie klingt das eigentlich), ist groß. Vielleicht schon mit einem verlängerten Vertrag bei den Katalanen in der Schublade, denn derzeit ist Messi offiziell noch vereinslos. 30.000 ...