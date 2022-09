Es bleibt diese besondere Sehnsucht im Sport

Sportvorbilder braucht das Land. Aber jene, die etwas zu sagen haben, sind rar geworden. Die Lust, ihnen nachzueifern, ist notwendiger denn je.

80.000 Tickets hätten die Veranstalter der US Open in New York beim ersten Match von Serena Williams auf ihrer Abschiedstour verkaufen können. Am Ende zwängten sich 29.400 Fans in das Arthur Ashe Stadium - Rekord. Statt 35 Dollar wurden für ein Ticket am riesigen Centre-Court bis zu 7000 Dollar verlangt. Wie ein Popstar marschierte die 40-jährige US-Amerikanerin dann im mit Diamanten bestickten Outfit auf den riesigen Platz. Der Superstar brachte die Fans zum Kreischen. Bis heute. Denn die 23-fache Grand-Slam-Einzelsiegerin ...