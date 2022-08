Es fehlen Leuchtturmprojekte und Visionen

Vor allem die Jugend braucht als Anreiz nationale Sportgroßereignisse.

Es ist eine Lethargie zu bemerken im nationalen Sport. Der fehlende Mut und vorschnell unterdrückte Initiativen haben Österreich zu einem Land ohne große Sportereignisse gemacht. Die Komfortzone wird nur in traditionsreichen Weltcupveranstaltungen im Winter verlassen, wo die Nation Weltklasse ist, weil seit Jahren jeder Handgriff sitzt. Hier ist Österreich als Veranstalter international geachtet und gilt als Vorbild. Auch die Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm ist geprägt durch viele organisatorische Erfahrungen der "Sonnen-WM" 1991. Trotz vieler Rückschläge und Querschüsse wurde an den ...