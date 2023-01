Es sind diese Abschiede, die wehtun

Nicht nur die Tenniswelt - die Sportwelt leidet mit ihren Superstars.

Lobeshymnen gab es nach dem Aus von Rafael Nadal bei den Australian Open in Melbourne. Trotz des Dramas auf dem Court. Inklusive Tränen und Ungewissheit ob seiner Zukunft. Der 36-Jährige musste sich - von einer Verletzung geplagt - als Titelverteidiger verabschieden. In "verabschieden" steckt leider auch Abschied drin. Ein Wort, das die Sportwelt beim allseits beliebten Spanier gar nicht gern verwenden will. In Anlehnung an ein Zitat von Loriot muss es wohl heißen: Der Tennissport ist ohne Nadal möglich, aber ...