Gehen uns die sportlichen Vorbilder in Österreich aus?

Gregor Schlierenzauer hört auf. Marcel Hirscher ist weg. Anna Veith ist weg. Dominic Thiem pausiert verletzt. Ist es eine Chance für Neues? Oder brauchen wir keine Helden mehr?

Sportliche Vorbilder sind oft Helden auf ewig. Das belegt ein Blick zurück. Erinnerungen an den Gold-Abfahrtslauf von Franz Klammer bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck werden regelmäßig zelebriert. Die Faust geballt standen die Tennisfans beim French-Open-Erfolg von Tennisass Thomas Muster 1995 in Paris vor den TV-Geräten. "I wear narrisch" wurde weit über die Grenzen hinaus zum Symbol des WM-Erfolgs 1978 von Österreich gegen Deutschland - und damit zur Legendenbildung eines gewissen Hans Krankl. Annemarie Moser wurde zur Skikönigin und ...