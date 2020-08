Die Fußballclubs haben eines gelernt: Ohne die Euphorie der Fans zieht Gleichgültigkeit in die Stadien ein. Wollen die Fans jemals zurück?

Am Ende der Champions- und Europa-League-Saison gab es dann doch so etwas wie Euphorie. An den Stammtischen wurde sogar wieder diskutiert. "Die Bayern sind ein Wahnsinn." Oder: "Die Italiener kommen wieder", hieß es zum Schluss einer Notlösung für den internationalen ...